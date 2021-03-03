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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda finale yükseldi!

Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında Fransız ekibi Beziers Angels'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 23:10
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda finale yükseldi!

Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında , Fransa ekibi Beziers Angels'i 3-0 yenerek finale kaldı.

Başa baş mücadeleyle geçen ilk sette Rykhliuk'un sayılarıyla etkili olan sarı-kırmızılılar, 25-23 galip geldi ve 1-0 üstünlük yakaladı.

Galatasaray HDI Sigorta, rahat bir oyun ortaya koyduğu ikinci seti 25-9 kazanarak, durumu 2-0 yaptı.

Rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen ev sahibi takım, Kosheleva'nın skorer bir oyun sergilediği üçüncü seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, rövanştaki 3-0'lık galibiyetle finale yükseldi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, İtalya ekibi 'nın finaldeki rakibi oldu. İki takım arasındaki finalin ilk ayağı 16 Mart'ta İtalya'da, rövanşı ise 23 Mart'ta 'de oynanacak.

Öte yandan Başkanı de karşılaşmayı tribünden takip etti.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: (Rusya), (Ukrayna)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Kosheleva, , Rykhliuk, , , (, , Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak, Elif Su Eriçek, Nilay Karaağaç)

BEZİERS ANGELS: August, Terrell, Farriol, Segovia, Nizetich, Brown (Rochelle, Romati, Spanou, Soto)

SETLER: 25-23, 25-9, 25-21

SÜRE: 73 dakika (27, 19, 27)



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