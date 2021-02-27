Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

A Milli Takım'ın savunmasındaki rotasyonda önemli bir yer tutan başarılı savunmacı, Galatasaray 'ın da gündemine gelmişti ancak İtalya 'nın yolunu tuttu.

Kaan'ın form tutmak için oynamak istediği ve Galatasaray'a gelmediği için pişman olduğu belirtildi.