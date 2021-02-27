Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberleri: 'dan bombası! Sezon sonunda...

Son dakika transfer haberleri: 'ın aşkı yeniden alevlendi. Milli yıldızı 'ya gitmeden önce de kadrosuna katmak için uğraş veren ancak şartlar oluşmadığı için gerçekleşmeyen transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun 'ya gittiği için pişman olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'in performansını beğendiği Kaan Ayhan için sezon sonu yeni bir hamle yapılacağı bildirildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:16 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:59
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

Sezon başı 'ın istediği Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro'ya Serie A ekibi 'ya transfer olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

Ligin ilk yarısında düzenli forma giyen 26 yaşındaki yıldız, sezonun ikinci yarısında gözden düştü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

Takımda istediği süreleri alamayan 'ın EURO 2020'yi düşündüğü için moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

A Milli Takım'ın savunmasındaki rotasyonda önemli bir yer tutan başarılı savunmacı, 'ın da gündemine gelmişti ancak 'nın yolunu tuttu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

Kaan'ın form tutmak için oynamak istediği ve 'a gelmediği için pişman olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

SEZON SONUNDA YENİ HAMLE!
Sarı-kırmızılı takımda 'in beğendiği yıldız futbolcu için sezon sonunda yoklama yapılacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Kaan Ayhan bombası! Sezon sonunda...

'ın da 'a gelmeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması durumunda teklifi kabul edeceği bildirildi.

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