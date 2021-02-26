Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Alanyaspor engelini 1-0'lık skorla geçen Galatasaray 27. haftada BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Alanyaspor engelini 1-0'lık skorla geçen Galatasaray 27. haftada BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor.
Cimbom bir yandan da gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvamış durumda.
İLK YOLCU BELHANDA
Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen ilk isim ise Younes Belhanda... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcunun soyal medya paylaşımı gündem olmuştu.
Faslı futbolcunun "Sizleri asla unutmayacağım" mesajı veda mesajı olarak algılandı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca yeni bir 10 numarayı da gözüne kestirmiş durumda.
Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Younes Belhanda dün 31 yaşına adımını attı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Faslı oyuncuyla geçtiğimiz aylarda yeni kontrat üzerinde konuşulmuş ancak kesin sonuca varılamamıştı.
Sarı-kırmızılılardan 3 milyon 350 bin Euro maaş alan Belhanda yeni sözleşmesi için 1.5 milyon artı bonuslar karşılığında yeni kontrat yapabileceğini yönetime bildirmişti.
Oyuncunun menajeri William D'Avila ile de bir yanda müzakerelere devam ediyor. Galatasaray'ın yaz dönemi içinse listesinde genç bir 10 numara daha var.
Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Jesper Lindstrom ile ilgilenen sarı-kırmızılılar şampiyon olunması durumda 2000 doğumlu futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. (Ajansspor)