Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Son dakika spor haberleri: 'da 'nın yerine gelecek isim belli oldu

Son dakika haberleri: 'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. 'da sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen 'nın yerine gelecek isim bile belli oldu. İşte 'in istediği genç yetenek ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 20:19
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Spor Toto 'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Alanyaspor engelini 1-0'lık skorla geçen 27. haftada BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

bir yandan da gelecek sezon kadrosunu oluşturmak için kollarını sıvamış durumda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

İLK YOLCU BELHANDA

'da takımdan ayrılması beklenen ilk isim ise Younes ... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcunun soyal medya paylaşımı gündem olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Faslı futbolcunun "Sizleri asla unutmayacağım" mesajı veda mesajı olarak algılandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Sarı-kırmızılılar ayrıca yeni bir 10 numarayı da gözüne kestirmiş durumda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

'da 4'üncü sezonunu geçiren Younes dün 31 yaşına adımını attı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Faslı oyuncuyla geçtiğimiz aylarda yeni kontrat üzerinde konuşulmuş ancak kesin sonuca varılamamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Sarı-kırmızılılardan 3 milyon 350 bin Euro maaş alan yeni sözleşmesi için 1.5 milyon artı bonuslar karşılığında yeni kontrat yapabileceğini yönetime bildirmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Oyuncunun menajeri William D'Avila ile de bir yanda müzakerelere devam ediyor. 'ın yaz dönemi içinse listesinde genç bir 10 numara daha var.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Belhanda'nın yerine gelecek isim belli oldu

Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Jesper Lindstrom ile ilgilenen sarı-kırmızılılar şampiyon olunması durumda 2000 doğumlu futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. (Ajansspor)

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