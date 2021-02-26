Galatasaraylı Mostafa Mohamed için övgü dolu sözler! "Salah..."

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için ülkesinden önemli açıklamalar geldi.

Al Ahly kulüp direktörü Abdel Moneim Hussein, Mohamed'in kariyerini Liverpool'da forma giyen Mohamed Salah'a benzetti.

Haberde, Mostafa Mohamed'in şu anda Türkiye'nin en iyi golcüleri arasında yer aldığı ifade edilirken, golcü futbolcunun yeteneklerinin Galatasaray ile uyuştuğu bilgisine yer verildi.

"MOSTAFA MOHAMED SALAH GİBİ"

Bununla beraber Moneim Hussein, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed'in kariyeri Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah gibi. O, Mısır futbolu için bir gurur kaynağı. Ayrıca, duygularına yenilmemeli ve profesyonelliğe bağlı kalmalı. O, başarması gereken bir hedefi olduğunu ve kendi hatalarını çok iyi biliyor." dedi.







