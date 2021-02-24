Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Son dakika spor haberleri: 'ın golcüsü için rekor fiyat!

Son dakika spor haberleri: 'ın devre arasında 'ten 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı , 'de attığı goller ve yüksek performansı ile dev kulüplerin de radarına girmeyi başardı. Satın alma opsiyonu ile kiralanan futbolcu için basınında flaş bir haber yayınlandı ve rekor bir fiyattan bahsedildi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:55
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

uzun süren arayışların ardından golcü sorununu ile çözdü.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Sezona Diagne ve Falcao ile başlayan sarı-kırmızılılar iki futbolcudan da istediği verimi alamamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Falcao'nun uzun süren sakatlığının ve Diagne'nin performans düşüklüğünün ardından kadroya dahil edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

'ten 1.5 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 4 golle yıldızlaşmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Satın alma opsiyonu ile kadroya dahil edilen futbolcu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, devre arasında takıma katılan Mısırlı golcü ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Albayrak, "Salı günü takımlaydım. ile de konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Seviyesinden çok memnunum. Bütün Türkler onu çok seviyor. Türkçe öğrenmeye de başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Kesinlikle satın alma maddesini devreye sokacağız. Bu yıl içinde bonservisini alacağız. Kendisi Metin Oktay gibi oynuyor. Bizlere onu hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

İNGİLİZLERDEN FLAŞ İDDİA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın transfer listesine girdiği iddia edilen yıldız futbolcu ile ilgili fiyat biçildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Ada basınında yer alan haberde için 22 milyon Sterlinlik golcü olarak ifadeleri kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Haberde, A Spor ekranlarında "Crystal Palace'a giderse sezonda 25 gol atar" ifadelerini kullanan Tanju Çolak'ın sözlerine de yer verildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Ayrıca haberde Tanju Çolak'ın sözlerine dikkat edilmesi gerektiğine, Türk futbol tarihinin çok önemli bir golcüsü olduğunun altı çizildi.

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