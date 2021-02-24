Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed için rekor fiyat!

Galatasaray uzun süren arayışların ardından golcü sorununu Mostafa Mohamed ile çözdü.
Galatasaray uzun süren arayışların ardından golcü sorununu Mostafa Mohamed ile çözdü.
Sezona Diagne ve Falcao ile başlayan sarı-kırmızılılar iki futbolcudan da istediği verimi alamamıştı.
Falcao'nun uzun süren sakatlığının ve Diagne'nin performans düşüklüğünün ardından kadroya Mostafa Mohamed dahil edildi.
Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 4 golle yıldızlaşmıştı.
Satın alma opsiyonu ile kadroya dahil edilen futbolcu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, devre arasında takıma katılan Mısırlı golcü ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Albayrak, "Salı günü takımlaydım. Mostafa Mohamed ile de konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Seviyesinden çok memnunum. Bütün Türkler onu çok seviyor. Türkçe öğrenmeye de başladı.
Kesinlikle satın alma maddesini devreye sokacağız. Bu yıl içinde bonservisini alacağız. Kendisi Metin Oktay gibi oynuyor. Bizlere onu hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
İNGİLİZLERDEN FLAŞ İDDİA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın transfer listesine girdiği iddia edilen yıldız futbolcu ile ilgili fiyat biçildi.
Ada basınında yer alan haberde Mostafa Mohamed için 22 milyon Sterlinlik golcü olarak ifadeleri kullandı.
Haberde, A Spor ekranlarında "Crystal Palace'a giderse sezonda 25 gol atar" ifadelerini kullanan Tanju Çolak'ın sözlerine de yer verildi.
Ayrıca haberde Tanju Çolak'ın sözlerine dikkat edilmesi gerektiğine, Türk futbol tarihinin çok önemli bir golcüsü olduğunun altı çizildi.