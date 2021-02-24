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Son dakika haberleri | 'da maaş müjdesi!

'in 26. haftasında zorlu deplasmanından 3 puanla dönen , 'nin 'ye yenilmesi ve 'ın haftayı 'bay' geçmesiyle liderlik koltuğunda yalnız kaldı. Sarı-kırmzıılılarda yakalanan form yönetimi de harekete geçirdi ve futbolcuların tüm alacakları hesaplarına yatırıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:32
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da maaş müjdesi!

'da, 7 maçlık galibiyet serisi sonrası gecikmiş sporcu alacakları hesaplara yatırıldı.

Ayrıca deplasmanında kazanılan 3 puan sonrası takıma 1 milyon TL prim verildi.

STADIN ZEMİNİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

'yi etkisi altına alan kar yağışı sırasında büyük zarar gören ve maçında çamur deryasına dönen 'nın zemini için yoğun çalışmalar var.

Yetkililer, sınavına kadar tüm sıkıntıların giderileceğini dile getirdi.

Özellikle yapay güneş etkisi veren ısıtıcıların gece gündüz çalıştırıldığı kaydedildi.

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