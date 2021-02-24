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Son dakika haberleri: 'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı...

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan , sezon başında eski yıldızı 'ı kadrosuna katmıştı. Bu transfer adeta camiayı ikiye bölerken, yıldız futbolcu saha içi ve dışında gösterdiği performansla taraftara yeniden kendisini kabul ettirdi. İşte Arda'nın şu ana dek Galatasaray'da saha içi ve dışında yaptıkları... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:33 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:08
Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

Teknik direktör 'in ısrarları sonucunda ağustos ayında 'a geri dönen ligde forma giydiği 22 maçta 3 gol atıp, 2 asistlik bir katkı sağladı.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

6 karşılaşmada daha ilk 11 çıkması halinde sözleşmesi otomatikman uzayacak 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, saha dışında da 'Babam' dediği Terim'in en büyük yardımcısı durumunda.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

İşte Arda'nın takımı bir arada tutmak için yaptıklarının kısa bir özeti;

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

Yazın ailesini tatile yolladı ve haftada 3-4 gün tesiste kaldı. 'daki maçlar öncesinde kamp kaldırılsa da son derbisi için hocası 'le Florya'da sabahladı.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

Sorunlu yıldızlar ve 'ya sahip çıktı. Feghouli için "Ligin en kaliteli oyuncusu" derken, 'da pazubandı takan Belhanda'yı "Kaptanım" diyerek onore etti. Kuzey Afrikalı iki oyuncuya da evinde yaptırdığı Türk yemeklerini tattırarak yeniden takıma bağlanmalarını sağladı.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

Para konuşmadan 'a imza atan , sezon içinde önemli galibiyetlere verilen primleri Florya çalışanlarına paylaştırıyor.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

Altyapı oyuncularıyla yakından ilgilenen 34 yaşındaki futbolcu, başta olmak üzere yeni transferlerin takıma kısa sürede adaptasyon sağlamasına sürekli yardımcı oldu.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

maçında sakatlık sonrasında takıma dönen 'ya soyunma odasında kaptanlık pazubandını taktı ve tüm takımın saygısını kazandı.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

İki haftadır yedek kaldığı için üzülen ve transferi yüzünden ceza alan da Arda'nın kanatları altına girdi. Deneyimli oyuncu, moralleri bozuk iki ismi izin gününde evine çağırdı. Arda, özel motive ettiği Taylan ve Oğulcan'ın yüzlerinin güldüğü anları sosyal medyada paylaştı.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

'a dönüş süreci sancılı olan ve performansı merak edilen formu ile kendisine güvenenleri de mahcup etmedi. Deneyimli futbolcu; 3 gol, 2 asistlik karnesinin yanında maç başına sadece 8.4'lük top kaybı yaptı.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

34 yaşındaki Arda, yüzde 71 gibi yüksek bir dripling başarısı gerçekleştirirken, her maç ortalama 4.9 ikili mücadele kazanmayı da başardı. Orta sahanın üç bölgesinde de geride kalan haftalarda görev yaparak önemli bir rol üstlendi.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

forması altında 211 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda toplamda 47 gol attı.

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

için toplamda 46 milyon Euro bonservis ödendi. (A.Madrid 12 milyon, Barcelona ise 34 milyon Euro.)

Galatasaray'da Arda Turan'dan flaş hamleler! Mostafa Mohamed ve prim kararı

A Milli Takım formasını 100 kez sırtına geçiren futbolcu, 17 defa gol sevinci yaşadı.

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