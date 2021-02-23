Kaptanın prensleri

Tecrübeli kaptan son olarak, takımın başarılı isimleri Oğulcan ve Taylan'ı evinde misafir etti. 33 yaşındaki oyuncu keyifli anlarının fotoğrafını paylaştı, altına "Prenslerim" notunu düştü. Bu kare İrfan Can Kahveci'ye mesaj olarak da yorumlandı.