Haberler Galatasaray Kaptanın prensleri

Kaptanın prensleri

'ın tecrübeli oyuncusu hem saha içinde hem saha dışında takıma liderlik yapmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Kaptanın prensleri

Tecrübeli kaptan son olarak, takımın başarılı isimleri ve 'ı evinde misafir etti. 33 yaşındaki oyuncu keyifli anlarının fotoğrafını paylaştı, altına "Prenslerim" notunu düştü. Bu kare 'ye mesaj olarak da yorumlandı.

SON DAKİKA