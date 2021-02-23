Tecrübeli kaptan son olarak, takımın başarılı isimleri Oğulcan ve Taylan'ı evinde misafir etti. 33 yaşındaki oyuncu keyifli anlarının fotoğrafını paylaştı, altına "Prenslerim" notunu düştü. Bu kare İrfan Can Kahveci'ye mesaj olarak da yorumlandı.
Kaptanın prensleri
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan hem saha içinde hem saha dışında takıma liderlik yapmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:26 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50