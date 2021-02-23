Galatasaray paylaştı! Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, sosyal medyada da devam ediyor. Galatasaray, sosyal medyadan ezeli rakibine göndermeli bir paylaşımda bulundu ve geçen yılki derbi maçı hatırlattı. Detaylar haberde...

GEÇEN SEZON GALATASARAY KAZANMIŞTI

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olmuştu. Karşılaşmaya ev sahibi Fenerbahçe; Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric, Galatasaray ise Muslera; Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao 11'iyle başlamıştı.



YANAL'A KIRMIZI KART

Dev maçta Galatasaray ezeli rakibini 3-1 yenerek 21 sezon sonra deplasmanda kazanma başarısı göstermişti. Maçta Fenerbahçe'nin o dönemki teknik direktörü Ersun Yanal da kırmızı kart görmüştü.

GALATASARAY GÜNÜN GOLÜNÜ SORDU

Aradan tam 1 yıl geçti. Galatasaray bugün (23 Şubat 2021) tarihinde sosyal medyadan paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru'nun gol sevinçlerine yer verilirken, 'Sizce bu günün golü hangisiydi?' sorusu soruldu. Bu paylaşım kısa sürede binlerce paylaşım ve etkileşim aldı.

BU YIL DA G.SARAY KAZANDI

Uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında kazanarak Kadıköy geleneğini sonlandırdı. Bu sezon ise Galatasaray yine Kadıköy'de 1-0 kazanmış ve üst üste 2 kez Fenerbahçe deplasmanında galip gelmişti.





F.BAHÇE DE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe maçının ardından 24 saat kadar bir paylaşım yapmadı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün sosyal medyada hesabından "Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı" şeklinde bir paylaşımda bulundu.



