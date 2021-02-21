Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 7'de 7 yaparak liderliği bırakmayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Son olarak ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da ise flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde gündemine aldığı dünya yıldızı James Rodriguez ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basını Defensa Central'ın haberine göre; James Rodriguez, İngiltere'den ayrılmak istiyor. Havadan ve Premier Lig futbolunun fizikselliğinden sıkılmış durumda.
Haberin detayında ise, "Yeniden Madrid'e dönebilir ancak bu kez Atletico formasıyla..." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray da bir süre önce ilgilendiği James Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti.