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Son dakika spor haberleri: Flaş iddiası! ...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen ve ara transfer döneminde kadrosuna 5 oyuncuyu katan 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların bir süre önce transfer gündemine aldığı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri () | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 12:55 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 13:30
Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

'de 7'de 7 yaparak liderliği bırakmayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

Son olarak ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan , rakibini 1-0 mağlup etti.

Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da ise flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde gündemine aldığı dünya yıldızı ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

İspanyol basını Defensa Central'ın haberine göre; James Rodriguez, İngiltere'den ayrılmak istiyor. Havadan ve Premier Lig futbolunun fizikselliğinden sıkılmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

Haberin detayında ise, "Yeniden Madrid'e dönebilir ancak bu kez Atletico formasıyla..." ifadeleri yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Flaş James Rodriguez iddiası! Galatasaray...

da bir süre önce ilgilendiği 'i kiralık olarak kadrosuna katmak istemişti.

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