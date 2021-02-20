Alanyaspor Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'den flaş itiraf!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk.

Hem golü, hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu.

İlk yarı ne düşündüysek tuttu, kalemizde de fazla pozisyon vermedik. 1-2 tehlike buldu ama 2. yarı daha çok bıraktık onlara. İstem dışı oldu, çok tutamadık topu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü.

Gol yiyebilirdik. Çok pozisyona girip kaybettiğimiz puanların dengelendiğini düşünüyorum bazen böyle olduğunda. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık.

Bir tuzağı daha bertaraf etmenin mutluluğu içerisindeyim.

3 puan aldığımız için mutluyum. Oyunu daha çok oynadılar, biz az oynadık, o pozisyon oldu, bu pozisyon oldu... Mutlak baş rollerde olanlar belli.