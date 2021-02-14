Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim ve şampiyonluk açıklaması!

'ndan ve şampiyonluk açıklaması!

, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Cimbom'da, gol perdesini aralayan , maç sonrası basına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 18:29
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim ve şampiyonluk açıklaması!

'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takım adına bir gol atan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BU TARZ GALİBİYETLER ŞART

"Şampiyon olacaksa bu tip galibiyetler çok önemli" diyen Kerem Aktürkoğlu, "Sabah çok kötü bir haberle uyandık. Şehitlerimiz var. Çok üzüntülüydük. Sonra işimizi yapmamız gerkeiyordu. Geldik. Zor bir mücadele oldu. Zemin çok ağırdı. İki takım da istediklerini gerçekleştiremedi. Mücadele önemli. Bu tip galibiyetler çok değerli. Şampiyonluk olacaksa, bu tip galibiyetler değerli. Taraftarlara armağan olsun" dedi.

HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDİM

Galatasaray'daki gelişimi hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Fatih Hoca beni istediğinde ilk zamanlar, burada daha büyük gelişim sağlayabileceğimi düşünüyordum. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım da çok katkı sağladı. Yabancılık çekmedim, hep sıcak davrandılar. Bu sürecin kısa sürmesini sağladılar. Benim için güzel geçiyor" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA