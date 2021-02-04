Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz'den Mostafa Mohamed ve Fenerbahçe transferi itirafı!

'den ve transferi itirafı!

Başkanı , canlı yayında yaptığı konuşmada flaş bir itirafta bulundu... Cengiz, konuşmasında için 'nin haricinde bir başka takımın da, daha önce transfer teklifi yaptığını duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 15:24 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 15:29
Mustafa Cengiz'den Mostafa Mohamed ve Fenerbahçe transferi itirafı!
Başkanı , canlı yayında yaptığı konuşamda yeni transfer 'e ilişkin konuştu.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, konuşmasında Mostafa Mohamed'e daha önce ile beraber bir başka Türk kulübünün de teklif yaptığını dile getirdi.

Cengiz'in konuşması şu şekilde oldu;

"Mustafa olayı çok büyük olay. Neler yaşadığımız bir Allah, bir biz biliriz. Mısır halkı da kendine göre haklı. En değerli oyuncuları. Vurduğu kafayı gördünüz, adeta bir kafası. İnsan bir kendini görüyor. Araya her şey girdi. Türkiye'den bir kulüp teklif verdi, adı lazım değil, Fenerbahçe değil. Fenerbahçe 2-3 ay önce istedi Mustafa'yı, vermediler. Fenerbahçe masadaysa biz oturmayız. Yalan haberdir."

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