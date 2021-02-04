Mustafa Cengiz'den Mostafa Mohamed ve Fenerbahçe transferi itirafı!

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, konuşmasında Mostafa Mohamed'e daha önce Fenerbahçe ile beraber bir başka Türk kulübünün de teklif yaptığını dile getirdi.
Cengiz'in konuşması şu şekilde oldu;
"Mustafa olayı çok büyük olay. Neler yaşadığımız bir Allah, bir biz biliriz. Mısır halkı da kendine göre haklı. En değerli oyuncuları. Vurduğu kafayı gördünüz, adeta bir Metin Oktay kafası. İnsan bir kendini görüyor. Araya her şey girdi. Türkiye'den bir kulüp teklif verdi, adı lazım değil, Fenerbahçe değil. Fenerbahçe 2-3 ay önce istedi Mustafa'yı, vermediler. Fenerbahçe masadaysa biz oturmayız. Yalan haberdir."