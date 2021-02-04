Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can transferi açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci için açıklamalarda bulundu. Cengiz, Başakşehir ile yapılan transfer görüşmelerini tüm şeffaflığı ile anlattı.



Sarı kırmızılı kulübün başkanının yaptığı açıklama şu şekilde oldu;

"İrfan Can hususu bize tabii ki çok değerli, değeri düşmedi rakip takıma gitti diye. Mesut gibi değerli ve iyi futbolcu. Benim değil de hocamın istediği bir futbolcuydu, ben de isterdim. Bu işi onlar, menajerleri açtı. Sezon başladı, av mevsimi başladı. Menajerlerin av mevsimi. Orayı burayı arıyor, ortalığı kızıştırıyorlar. Bir Anadolu kulübünden büyük kulübe menajerlerin neler yaptığını gördüm. İyiyi bilen kötüyü de bilir.

İyi lafı söyleyen edebi lafı söyleyen en güzel küfrü de eder. En dürüst olan, gerektiğinde en tehlikeli insan olabilir ama Allah etmesin. İnsanın dürüstlüğü ne kadar bilemez. Naziler Auschwitz'te bunun çok testini yaptılar, insanlık dışı. Bu böyle olmaz dedim, aradım Göksel Başkanımı. Dedim böyle böyle. Başkan yazılı teklif ver dedi. Göksel Başkanım çok haklı. Yazılı teklif geçtik. Futbolcu bizi istiyormuş, bize ulaştırılan bilgi kesin Galatasaray'ı istiyor şeklindeydi. 4 milyon euro, buçuk değil, artı ertesi satıştan karın yüzde 50'si. Bu kadar.

Yüz yüze geldik, dedi ki bize Göksel Bey, başkan beni anla ben bir kulüp başkanıyım, terse düşerse benim evime haciz gelir. Çok haklı. Sizden daha iyi teklif veren olursa, rüçhan hakkı, eşitler arasında birincilik veririm dedi. Çok teşekkür ederim. Göksel Bey, teklif vermedik dedi. Altur'da biraraya geldik. Açıkça teklifimizi Bizi isteyen var dedik, sevenleri ayırmayın dedik. Ben konuşmadım ama gelen bilgi bu yönde. O çocuğun isteğini, iştahını yazık yani şey yapmayalım dedik. Sponsor da bulduk. Açıklamayacağım. Çok özür dilerim ama çıkacak zaten ortaya. Bu arada bir bomba var, bir sponsoru da reddettik. 2 milyon euro... Neyse, ona girmeyeyim. Millet küçük dilini yutabilir. Kabul etmedik. O da bizim dediğimiz yapmadı gerçi. O da var.

5.5 MİLYON EURO + LINNES

Bizim diğer arkadaşlarımız var, sponsor olacak. Biz limitler içinde davranıyoruz. TFF, UEFA var. Alavere dalavere yok. 5.5 milyon euro artı Linnes dedik. Satıştan yüzde 20 ama dedik. Son teklifim buydu. Karşı taraf çok mutlu oldu. Not aldılar, tek tek yazdılar. Başkanım bu iş bitti dedi, vücut dilinden anlarım, kabul edecek dediler. Abdurrahim tam tersi vermeyecek dediler, bunu çok güzel eşik olarak kullanacaklar. Teklifimizde 5.5 milyon euro, Linnes'in maaaşını 600 bin euro küsür biz ödeyeceğiz, yüzde 20, artı şampiyon olursak 1 milyon euro, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırsak 1 milyon euro daha. Net bu.

Fenerbahçe erkek voleybol maçına gittik. Fener'e de yenildik kardeşim. Yenildiğimiz düşman değil, değerli bir rakip. 18.30'da eve geldim, 45 geçe Göksel Bey teklif geldi. Ali Bey maça gelecekti, Başakşehir'e gitmiş. Forma da almış İrfan'ın formasını sağolsun. Uçurum var teklifler arasında dedi. Sen beni takdir edersin dedi. Göksel Bey bana dedi ki "Fenerbahçe 10 milyon euro verdi." dedi. Sonra 7 milyon euro dediler. Şampiyon olursak 1, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsak 1, çıkarsak 1 demişler. Yüzde 30 pay. Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci'yi vermişler. Sen kendini benim yerime koy dedi Göksel. Hangisini yaparsın dedi. Futbolcuya kaldı dedim. Karar futbolcunun ama sen haklısın, çıkarlarını düşüneceksin dedim. 2 dakika sürdü telefon.



Tamam Gökselciğim, hayırlısı olsun dedim. Çocuk ne diyor dedim. Onu halledeceğiz dedi. Hayırlı olsun dedim. Hiçbir transferi açıklamıyorlar. Biz Erencan'ı 4.2 milyon TL'yi açıkladık. Dürüstlük, şeffaflık eleştiriliyor. 7 milyon dedi rakibimiz, fark ödemeyi 11 milyon euro'dan sonra yaptı. Toplama çıkarma yapın. İlkokul 2. Bana 10 deniyor, 7 açıklanıyor. Fark 7'den başlamalıydı, niye 11'den başlanıyor. Ben de merak ediyorum. Bana açıklamayın, futbolsevere, kendi camiana açıkla. Kendi camiası aldırmıyor. Benim düşmanım değiller, rakiplerim. Fenerbahçe olmazsa Galatasaray da olmaz. Ben kötülüklerini istemem. Ben biterim, Galatasaray biter. Hepsi başarılı olsun ama Galatasaray en üstte olsun. Ona da kusura bakmasınlar."