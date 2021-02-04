Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş yanıtı!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar;

(Nasılsınız sorusuna) "İyiyim. Üst üste lezyonlar bol çıkıyor, beyin boş olduğu için. Fakat, bizi her ne kadar bu süreç bu hale getirdiyse de bizi kurtaran da Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarının ara ara verdiği destek."

"Galatasaray'ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce özür dilerim taraftarımdan. Galatasaray'a her şey feda olsun. Taraftarlarımız da öyle. Yağmur, çamur, kar... Maça gelecek para var, dönecek yok. Ben bu insanlara ihanet edemem. Yapamadığıma inandığım anda... Bu kapasite meselesi, yapamayabilirim."

"Bazı kısım muhalefet bizi beceriksiz görüyor. Biz yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır. Biz yalanlarda becerikli değiliz."

"ERENCAN'I GERİ ALIRIZ"

"Erencan için çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Biz Erencan'ı Eyüpspor memnun kalmazsa aynı paraya geri alırız."

"Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim."

"TFF limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür."

"Emin Bayram'ı Boluspor'a bedava verdik. 1 kişi sordu mu Emin neden bedava Boluspor'a gitti? 400-500 bin euro'ya neden Erencan'ı sordunuz. O da bizim geleceğimiz. Çünkü, oynamak istiyorlar. U16-17 kalktı, rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak."

"Bizim 17 yabancı futbolcumuz var. Omar'ı askıya aldık. Bize laf atıyorlar, 100 bin euroluk diyorlar. Nereden çıkarıyorsun, hangi mezata koydun, hangi köle pazarında satıyorsun. Omar hazırdı, maaşının 1 milyon eurosunu ertelerdik. Çocuk hazırdı buna. Nasıl biz Emre Akbaba sakatken tam maaş ödedik. Sevgili Muslera sakatken tam ödüyorduk, Omar'a da ödeyeceğiz. Sakat adama teklif bile etmedik. Utandık. O hazır olduğu halde bile. Kendimizden utandık. Galatasaray'da, Türk kültüründen geleneğinde bu yok."

BEŞİKTAŞ YANITI!

"Ben görüyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş'a katılıyorum. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, artı 2 yabancıya peki dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? TFF Sicil Kurulu bu konuda hassas."

"TFF afedersin kimin ne yaptığını biliyor. Kaba konuşmak istemiyorum. Ben UEFA'dan istirham ediyorum, incelesin. Beni TFF, UEFA, Ernst Young inceliyor. UEFA'da Aziz Yıldırım yönetiminden yöneticisi bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Bizi de savundunuz dedim."

"Saat 3'te 4'te Gedson transferini girdik. Neden? Kurlar orada güncellenecekti. 3 kuruş da oradan faydalanalım dedik. Bunu genç oyuncu Erencan'ı yıpratarak sormak çok ayıp. Emin'i, Ali Yavuz'u neden sormuyorsunuz?"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR!

"Devlete teşekkür etmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Eski ve yeni maliye bakanımıza teşekkür ediyorum. Dev bir iş yaptılar. Yapılandırma kulüpler için ilaç oldu. 5 yıllık borç ertelemesi yaptılar."

"GELİRLERİMİZ %60 DÜŞTÜ"

"Pandemi döneminde gelirlerimiz %60 düştü. Herkes sustu sadece Galatasaray'ın oyuncuları ve teknik heyet indirim yaptı. İndirim yapmayan da oldu bir iki tane. Ancak onlar bizim aramızda."