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'da çalışmalara başladı!

'de 23. haftada ile karşılaşacak olan 'da çalışmalar devam ediyor. 'da maçında sakatlanan de salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 14:06
Galatasaray'da Feghouli çalışmalara başladı!

, 'in 23. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde Teknik Direktör yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise çalışmaları yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, ve , tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı. Sofiane , tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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