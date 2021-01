Premıer Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Diagne transferinde sona yaklaştı. Takvim'in haberine göre; Başlangıçta satın alma opsiyonuyla satın alma şeklinde yürütülen görüşmeler, İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlanmasının ardından direkt satış pazarlıklarına döndü. Sarı- Kırmızılı yönetim 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Diagne'yi her an elinden çıkartabilir. Öte yandan derbide kırmızı kart gören Diagne'ye 2 maç men cezası verildiği açıklandı.