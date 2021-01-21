Haberler Galatasaray PFDK'dan Galatasaraylı Diagne'ye 2 maç ceza!

PFDK'dan Galatasaraylı Diagne'ye 2 maç ceza!

, derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu 'ye 2 maç ceza verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:52 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:04
PFDK'dan Galatasaraylı Diagne'ye 2 maç ceza!

, derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu 'ye 2 maç ceza verdi.,

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 42 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- A.Ş. sporcusu MBAYE DIAGNE'nin, 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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