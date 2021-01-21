PFDK'dan Galatasaraylı Diagne'ye 2 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'ye 2 maç ceza verdi.,
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 42 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. sporcusu MBAYE DIAGNE'nin, 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.