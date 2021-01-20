Fatih Terim Arda Turan'ın jestini açıkladı! Muslera'ya kaptanlık bandı...

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç önü açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler;



"Zorunlu değişiklikler bizi zaman zaman sıkıntıya sokuyor. Muslera'nın dönüşü hayırlı olsun. Arda da soyunma odasında kaptanlık bandını çıkartıp kendisine vermiş, onun sevincini yaşıyoruz.

Atak oyuncumuz yok doğal olarak. Şimdilik Babel'i koydum ama ilerleyen zamanlarda başka formül üretebiliriz.

Hadiseleri tekrar hatırlatmak lazım. Kimsenin aklına gelmeyen, öngörülemeyen sakatlıklara uğradılar. Sakatlara bakıyoruz, Babel, corona oldu, 12 kilo verdi. Nagatomo'nun ciğeri söndü. Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı. Andone 2 defa dizinden bağlarını kopardı. Kiralık oyuncu 6 aydan fazla oynamadı. Onyekuru birden Monaco'ya çağırıldı. Omar, yılbaşında kaza oldu Allah onu bize bağışladı. Belhanda'nın çenesi kırıldı. Falcao 30 maç neredeyse 1 sene oynamadı.

Bunlar bir antrenörün öngörebileceği sakatlıklar değil. Allah beterinden saklasın tabi... Bakınca, Oğulcan, Diagne v Falcao... Alıştık diyemiyoruz ama. Biz sağlık heyetimizle, bir takım sakatlıkları öngörebiliriz ama 6 aylıklar, 8 aylıklar, 1 seneye yakınlar... Bu konulara alışkınız, alışmayalım da ama bunlar başımıza geldi."