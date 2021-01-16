Haberler Galatasaray Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Muslera'dan flaş talep! Fatih Terim'le görüştü ve...

- Galatasaray derbisi öncesi 'dan flaş talep! 'le görüştü ve...

Galatasaray'da sakatlıktan dönen Fernando ’dan derbi öncesi flaş bir talep geldi. 'le görüşen Uruguaylı eldiven karşılaşmasında sahada olmak istediğini bu sözlerle ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Muslera'dan flaş talep! Fatih Terim'le görüştü ve...

'dan yarinki derbi için flaş bir istek geldi. İki gündür takımla idmanlara çıkan , 'den, derbisinde forma giymek için izin istedi. Tecrübeli teknik adamla görüşme yapan Uruguaylı kaleci bu sezon yeteri kadar maç kaçırdığını ve derbide takımının başında kaptan olarak sahada olmak istediğini söyledi. Sağlık ekibi forma verilmesi durumunda Muslera'nın maça çıkabileceğini Terim'e iletti. Ancak risk konusunda da uyarılarda bulundu. Uruguaylı kaptanın Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalinin olduğu ama riske edilme ihtimalinin az olduğu öğrenildi.

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