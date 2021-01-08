Haberler Galatasaray Falcao sonunda pes etti!

sonunda pes etti!

'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle adeta 'istenmeyen adam' ilan edilen 'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, “Bonservisini verelim, yolları ayıralım” dediği Kolombiyalı golcü, 'daki geleceği hakkında son kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 01:35
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao'dan flaş karar!

Büyük bir beklentiyle geldiği 'da üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynadığından daha fazlasını tedavi olarak geçiren 'da flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao'dan flaş karar!

Kulübeden girdiği maçında 28 dakika sonra sağ üst adalesini tutarak çıkan ve 6 hafta daha takımdan ayrı kalacağı açıklanan Kolombiyalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao'dan flaş karar!

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 'da ile görüştüğü söylenen tecrübeli oyuncuya, "Takımda en çok kazanan isimsin. Ancak sakatlıklar yüzünden senden faydalanamadık. Bonservisini verelim, yolları ayıralım" dedi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao'dan flaş karar!

BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM
'nun ise, "Ben de çok üzgünüm. Sizlerden de özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim" karşılığını vererek bu ay içinde yolları ayırmaya sıcak bakabileceğini söylediği öğrenildi.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao'dan flaş karar!

G.SARAY'DA 6. SAKATLIĞINI YAŞADI
kariyerinin 182 gününü tedavi olarak geçiren , bu sürede 6 kez sakatlandı.

Galatasaray'dan ayrılacak mı? Falcao'dan flaş karar!

5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Kolombiyalı golcü, bu sezon 8 maç kaçırdı.

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