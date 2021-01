Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Cimbom 'da gündem Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci ...

Başakşehir forması ile gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren İrfan Can, Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ilk isimlerden biri.

Sarı-kırmızılı yöneticiler tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Başakşehir 'in kapısını çaldı ve ilk teklifini iletti.

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı.

Galatasaray 'da sezonun en başarılı isimleri arasında yer alan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın en yakın arkadaşlarından biri olan İrfan Can Kahveci için temaslar başladı fakat Galatasaray'ın takas talebine Başakşehir cephesi olumlu cevap vermedi.

Galatasaray 'ın gündeminde yer alan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Başakşehir 10 milyon € bonservis bedeli talep etti. Başakşehir, başarılı oyuncusunu takas şeklinde elden çıkarmak istemiyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN İRFAN CAN İÇİN FLAŞ İSTEK! 10 MİLYON EURO...

GALATASARAY TARAFTARI ÇOK İSTİYOR!

Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'yi sarı-kırmızılı taraftarlar parçalı formayla görmeyi çok istiyor. Kulislerde Diagne ile takas olacağı yönünde haberler çıksa da Başakşehir'in İrfan Can kararı belli oldu.