Haberler Galatasaray Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

'in için 'dan istediği rakam belli oldu

'in 17. haftasında deplasmanda 'a 4-3'lük skorla boyun eğen 'da bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapacağı transferlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'da gündem ... Sarı-kırmızılıların takas teklifini kabul etmeyen 'in başarılı futbolcu için istediği bonservis bedeli ise belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 09:04
Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

Son olarak deplasmanda 'a 4-3'lük skorla mağlup olan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'da gündem forması giyen ...

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

forması ile gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren İrfan Can, Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ilk isimlerden biri.

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

Sarı-kırmızılı yöneticiler tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda 'in kapısını çaldı ve ilk teklifini iletti.

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, transferiyle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı.

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

'da sezonun en başarılı isimleri arasında yer alan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın en yakın arkadaşlarından biri olan için temaslar başladı fakat Galatasaray'ın takas talebine cephesi olumlu cevap vermedi.

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

BAŞAKŞEHİR'DEN İRFAN CAN İÇİN FLAŞ İSTEK! 10 MİLYON EURO...

'ın gündeminde yer alan milli futbolcu için 10 milyon € bonservis bedeli talep etti. Başakşehir, başarılı oyuncusunu takas şeklinde elden çıkarmak istemiyor.

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

GALATASARAY TARAFTARI ÇOK İSTİYOR!

Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın yakın arkadaşı olan 'yi sarı-kırmızılı taraftarlar parçalı formayla görmeyi çok istiyor. Kulislerde Diagne ile takas olacağı yönünde haberler çıksa da 'in İrfan Can kararı belli oldu.

Başakşehir'in İrfan Can Kahveci için Galatasaray'dan istediği rakam belli oldu

Turuncu-lacivertliler, 25 yaşındaki yıldız oyuncu için 10 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapadı. İrfan Can'ın bonservis bedelini minimum 10 milyon Euro olarak belirleyen cephesi, takas formülünü gündemine almayacak.

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