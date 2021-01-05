Konyaspor Galatasaray 4-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Sakat ve cezalı oyuncuları sebebiyle 7 eksikle sahaya çıkan Cimbom, istediği sonucu alamadı. Mücadeleden 4-3 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, zirve yolunda kritik 3 puan bıraktı. Konyaspor'a galibiyeti getiren goller Daci (2), Uğur Demirok ve Kravets'ten geldi. Galatasaray'ın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Oğulcan Çağlayan kaydetti.



Konyaspor bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti. Ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray 30 puanda kaldı.



KONYASPOR'DAN 3 BÜYÜKLERE GEÇİT YOK!

Konyaspor, bu sezonun ilk yarısında İstanbul'un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

Yeşil beyazlı takım, ligde bir sonraki maçını 10 Ocak Pazar günü Karagümrük deplasmanında oynayacak. Galatasaray ise 9 Ocak Cumartesi akşamı Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



ÖMER BAYRAM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Galatasaray'da Ömer Bayram 39. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

33'üncü dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında ceza sahasındaki Daci'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.



35'inci dakikada Taylan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Sehic, iki hamleyle topa sahip oldu.



37'inci dakikada hakem Arda Kardeşler, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a sarı kart gösterdi.



40'ncı dakikada Jevtovic'in uzun pasında topu önünde bulan Skubic, ceza sahasına girdi. Skubic'in pasında Daci'nin şutunda top ağlarla buluştu. Hakem Arda Kardeşler, VAR'la sesli sistemle konuştuktan sonra golün geçerli olduğunu işaret etti: 1-0.



43'üncü dakikada Luyindama'nın ortasında ceza sahasında karşı karşıya gelen Diagne'nin şutu üstten auta çıktı.



45+2'nci dakikada sağ kanattan Oğulcan'ın ortasında altı pasta topu önünde bulan Diagne beraberlik golünü attı. Saha kenarına gelen Diagne, yılbaşında havai fişek patlamasıyla yaralanan Omar'ın formasını havayala kaldırırak, golü armağan etti: 1-1.



46'ncı dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Daci, kendisinin ve takamının ikinci golünü attı: 2-1.



73'üncü dakikada Konyaspor ceza sahasında oluşan karambolün ardından topa önünde bulan Linnes, Guilherme'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Diagne'nın kullandığı penaltı atışını kaleci Sehic kurtardı. Hakem Arda Kardeşler Sehic'in kale çizgini geçtiğini belirterek atışın yenilenmesini karar verdi.



76'ncı dakikada Diagne'nin şutunda top kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu: 2-2.



77'nci dakikada Hakem Arda Kardeşler, pozisyonlara itiraz eden İttifak Holding Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı çift sarı karttan kırmızı kart gösterek tribünlere gönderdi.



79'uncu dakikada Luyindama'nın müdahalesiyle Abdülkerim yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.



82'inci dakikada Uğur'un kullandığı penaltı vuruşuyla meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-2.



90+1'inci dakikada Shengelia'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kravets'in şutunda top ağlarla buluştu: 4-2.



90+4'üncü dakikada Babel'in ceza sahasında şutunda kalece Sehic'inden dönen topu takip eden Ogulcan'ın kafa vuruşunda aradaki fark 1'e indi: 4-3.



Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası Konyaspor maçıyla sona erdi. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev almayarak cezasını tamamladı.