Haberler Galatasaray İşte Konyaspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyon! VAR inceledi ve gol kararı çıktı

İşte - maçındaki tartışmalı pozisyon! VAR inceledi ve gol kararı çıktı

'in 17. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmanın 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip golü buldu ancak hakem lk başta ofsayt kararı verdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından karar değiştirildi gol verildi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 19:53 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 19:59
İşte Konyaspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyon! VAR inceledi ve gol kararı çıktı

'in 17. haftasında , deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmanın 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip golü buldu ancak hakem lk başta ofsayt kararı verdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından karar değiştirildi gol verildi.

GOL NASIL OLDU?

Konyaspor orta sahası defansın arkasına topu attı, 'in içeriye çevirdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Hakem ilk başta ofsayt kararı verdi ama yapılan VAR incelemesinde karar değiştirildi ve orta nokta gösterildi.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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