İşte Konyaspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyon! VAR inceledi ve gol kararı çıktı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmanın 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Ev sahibi ekip golü buldu ancak hakem lk başta ofsayt kararı verdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından karar değiştirildi gol verildi.

GOL NASIL OLDU?

Konyaspor orta sahası defansın arkasına topu attı, Skubic'in içeriye çevirdiği topu Daci düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Hakem ilk başta ofsayt kararı verdi ama yapılan VAR incelemesinde karar değiştirildi ve orta nokta gösterildi.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...