Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray Süper Lig'de zirveye yerleşti.

Antalyaspor maçını bekleyen sarı-kırmızılı takım bir yandan transfer için kolları sıvadı.

Ara transfer döneminde transfer yapmak için kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'a adeta yeni yıl piyangosu vuracak.

2 YILDIZA TEKLİF Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom'da performans konusunda bu sezon bir türlü istikrarı yakalayamayan Feghouli ve Belhanda'ya bazı tekliflerin geldiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpteki gelecekleri belirsiz olan ve yüksek maliyetleri nedeniyle sürekli sorgulanan iki yıldız futbolcuya bazı Arap kulüplerinin teklif yapması yönetimde heyecan yarattı.

Sarı-kırmızılı idareciler hem maaş bütçesinde yer açmak hem de transfer için sıcak para bulmak adına bu fırsatı değerlendirmek isterken, futbolcuların kararının beklendiği belirtildi.

FEGHOULI SICAK BAKIYOR Kendilerine gelen tekliflere Feghouli'nin sıcak baktığı ve değerlendirme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Galatasaray ile 1.5 sene daha kontratı bulunan Cezayirli futbolcu 3 milyon 850 bin euro kazanıyor.

BELHANDA KALMA TARAFTARI Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sezon sonunda biten ve yeni mukavele için görüşmelerini sürdüren Belhanda'nın ise gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve yakın dönemde ev aldığını söyleyen Faslı futbolcunun kalmak için şartları zorladığı belirtildi.