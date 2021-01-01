Haberler Galatasaray Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

Yeni yılda piyango 'a vurdu! Transfer...

'in 15. haftasında 'u 2-0 yenen ve yeni yıla zirvede giren bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimlerin yayından, mevcut isimlere gelen teklifler de değerlendiriliyor. Cimbom'un yıldızı için kulüpleri devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 15:45 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 15:59
Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

'de 'u mağlup eden Süper Lig'de zirveye yerleşti.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

Antalyaspor maçını bekleyen sarı-kırmızılı takım bir yandan transfer için kolları sıvadı.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

Ara transfer döneminde transfer yapmak için kaynak yaratmak isteyen 'a adeta yeni yıl piyangosu vuracak.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

2 YILDIZA TEKLİF

Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom'da performans konusunda bu sezon bir türlü istikrarı yakalayamayan Feghouli ve Belhanda'ya bazı tekliflerin geldiği öğrenildi.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

Sarı-kırmızılı kulüpteki gelecekleri belirsiz olan ve yüksek maliyetleri nedeniyle sürekli sorgulanan iki yıldız futbolcuya bazı kulüplerinin teklif yapması yönetimde heyecan yarattı.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

Sarı-kırmızılı idareciler hem maaş bütçesinde yer açmak hem de transfer için sıcak para bulmak adına bu fırsatı değerlendirmek isterken, futbolcuların kararının beklendiği belirtildi.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

FEGHOULI SICAK BAKIYOR

Kendilerine gelen tekliflere Feghouli'nin sıcak baktığı ve değerlendirme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. ile 1.5 sene daha kontratı bulunan Cezayirli futbolcu 3 milyon 850 bin euro kazanıyor.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

BELHANDA KALMA TARAFTARI

Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sezon sonunda biten ve yeni mukavele için görüşmelerini sürdüren Belhanda'nın ise gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve yakın dönemde ev aldığını söyleyen Faslı futbolcunun kalmak için şartları zorladığı belirtildi.

Yeni yılda piyango Galatasaray'a vurdu! Transfer...

Öte yandan ne olursa olsun Yönetimi yüksek maliyetlerinden kurtulmak için iki oyuncunun da ayrılmasına sıcak bakıyor.

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