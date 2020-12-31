Haberler Galatasaray Fatih Terim çok istiyor! Galatasaray'da Ahmed Musa seferberliği

çok istiyor! 'da seferberliği

Onyekuru’nun transferinde sorun yaşayan Cimbom bonservisi elinde olan ’yı kaptırmamak için pazartesiden itibaren girişimleer hız verecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 00:34
Fatih Terim çok istiyor! Galatasaray'da Ahmed Musa seferberliği

Ara transferde 'in istediği isimleri kadroya katmak isteyen yönetimi, için gaza basma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, Henry Onyekuru için yapılan kiralama teklifinin Monaco tarafından reddedilmesi sonrasında Musa konusunda girişimlere hız verecek. Başta CSKA olmak üzere 3-4 takımın gündeminde yer alan Nijeryalı forveti elinden kaçırmak istemeyen yönetim pazartesiden itibaren görüşmeleri sıklaştıracak. Hem bonservisinin elinde olması hem de hücumun her bölgesinde oynayabilmesinden dolayı Terim ısrarla bu transferin bitirilmesini istiyor. Alınan bilgilere göre Musa'ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif edilecek. (Takvim)

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