Fatih Terim çok istiyor! Galatasaray'da Ahmed Musa seferberliği

Ara transferde Fatih Terim'in istediği isimleri kadroya katmak isteyen Galatasaray yönetimi, Ahmed Musa için gaza basma kararı aldı. Sarı-Kırmızılılar, Henry Onyekuru için yapılan kiralama teklifinin Monaco tarafından reddedilmesi sonrasında Musa konusunda girişimlere hız verecek. Başta CSKA Moskova olmak üzere 3-4 takımın gündeminde yer alan Nijeryalı forveti elinden kaçırmak istemeyen yönetim pazartesiden itibaren görüşmeleri sıklaştıracak. Hem bonservisinin elinde olması hem de hücumun her bölgesinde oynayabilmesinden dolayı Terim ısrarla bu transferin bitirilmesini istiyor. Alınan bilgilere göre Musa'ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif edilecek. (Takvim)