Haberler Galatasaray Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

'kaçırmayın' dedi! İşte 'ın yeni süper yeteneği

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala 5 Ocak tarihinde başlayacak olan ara dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar gündemine genç bir yıldızı aldı. 'ın efsane oyuncularından 'nin sarı-kırmızılı kurmaylara önerdiği genç yıldız için 'ın Romanya'ya gideceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:20 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

'de 2020 yılını zirvede tamamlayan , devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

Sezon başında bazı bölgelere oyuncu almayı başaramayan Cimbom, ara döneminde forma rekabetinin yüksek olduğu bir kadro kuracak.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

Sarı-kırmızılı takım, son olarak Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele'yi gündemine aldı.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

Bazı yaşlı oyuncularıyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, genç oyuncular ile kadrosunu güçlendirecek.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

HANEDAR GÖRÜŞME YAPACAK
Bu sebeple teknik heyetin, 'nin de 'kaçırmayın' dediği Malaele'yi çok istediği ve yılbaşından sonra görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

İdari Direktörü 'ın gelecek hafta görüşme yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenildi.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

Rumen ekibiyle masaya oturacak olan Hanedar dönemi başlamadan ilk transferi gerçekleştirmeye çalışacak. 'ın genç oyuncu için Viitorul'a 500 bin Euro önereceği belirtiliyor.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

İKİ AŞAMALI TAKIMA KATILACAK
Academia 'de yetişen 17 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonundan bu yana Viitorul forması giyiyor.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

Malaele'nin transferi gerçekleşmesi halinde genç oyuncu bir süre sarı-kırmızılı takım altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a çıkartılacak.

Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

KOLAYLIK YAPACAK
'ın eski yıldızları Gheorghe 'nin sahibi olduğu, Gherghe Popescu'nun başkanlığını yaptığı Rumen ekibinin, Malaele transferinde sarı-kırmızılı takıma kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

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