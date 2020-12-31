Hagi 'kaçırmayın' dedi! İşte Galatasaray'ın yeni süper yeteneği

Süper Lig'de 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon başında bazı bölgelere oyuncu almayı başaramayan Cimbom, ara transfer döneminde forma rekabetinin yüksek olduğu bir kadro kuracak.

Sarı-kırmızılı takım, son olarak Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Malaele'yi gündemine aldı.

Bazı yaşlı oyuncularıyla devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, genç oyuncular ile kadrosunu güçlendirecek.

HANEDAR GÖRÜŞME YAPACAK

Bu sebeple teknik heyetin, Hagi'nin de 'kaçırmayın' dediği Malaele'yi çok istediği ve yılbaşından sonra transfer görüşmelerinin başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın gelecek hafta görüşme yapmak için Romanya'ya gideceği öğrenildi.

Rumen ekibiyle masaya oturacak olan Hanedar transfer dönemi başlamadan ilk transferi gerçekleştirmeye çalışacak. Galatasaray'ın genç oyuncu için Viitorul'a 500 bin Euro önereceği belirtiliyor.

İKİ AŞAMALI TAKIMA KATILACAK

Academia Hagi'de yetişen 17 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonundan bu yana Viitorul forması giyiyor.

Malaele'nin transferi gerçekleşmesi halinde genç oyuncu bir süre sarı-kırmızılı takım altyapısında forma giydikten sonra A Takım'a çıkartılacak.