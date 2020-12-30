Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Transferi resmen doğruladı! ve Galatasaray...

Son dakika haberi... 'de transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala girişimlerini hızlandıran takımlardan Galatasaray'da öncelik şüphesiz golcü transferi. 'dan umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılarda Diagne'nin inişli çıkışlı performansı da eleştirilere neden olurken son gündeme gelen isim dünyaca ünlü golcü olmuştu. Ünlü spor muhabiri de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söylentileri doğrularken, taraftarların bu transfer dair beklentileri arttı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:29
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

'de ilk yarının sonuna yaklışırken, 16. haftaya lider olarak giren 'da yüzler gülüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

İlk yarıyı lider olarak tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, 5 Ocak'ta başlayacak olan tescil dönemi için de kolları sıvamış durumda.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

döneminin başlamasına sayılı günler kala, birçok yıldız oyuncunun ismi için anılmaya devam ederken, son günlerde taraftarı en çok heyecanlandıran isim şüphesiz İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in sözleşmesini feshettiğini duyurduğu dünyaca ünlü İspanyol forvet olmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

Sezon başında büyük umutlarla edilen, ancak takıma katıldığı günden bu yana sakatlıklar boğuşan ve beklentilerin çok altında kalan 'yu takımdan göndereceği yönünde haberler çıkan sarı-kırmızılılar için transfer yazılıp çizilirken, dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'in muhabirlerinden Stefano Fusaro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi doğruladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

Stefano Fusaro resmi hesabını etiketleyerek, yazıp kum saati emojisi ekledi ve bu transferin gerçekleşmesini beklediğine dair tweeti sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sarı-kırmızılı taraftarların bu transfere dair beklentileri de arttı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

Braga, Celta Vigo, Chelsea gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu son olarak forma giydiği Atletico Madrid'de bu sezon 7 maça çıkmış ve sahada kaldığı 102 dakikada 2 gol kaydetmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

İşte o paylaşım...

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