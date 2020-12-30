Son dakika Galatasaray transfer haberi: Transferi resmen doğruladı! Diego Costa ve Galatasaray...

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklışırken, 16. haftaya lider olarak giren Galatasaray'da yüzler gülüyor.

İlk yarıyı lider olarak tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürürken, 5 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil dönemi için de kolları sıvamış durumda.

Transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala, birçok yıldız oyuncunun ismi Galatasaray için anılmaya devam ederken, son günlerde taraftarı en çok heyecanlandıran isim şüphesiz İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in sözleşmesini feshettiğini duyurduğu dünyaca ünlü İspanyol forvet Diego Costa olmuştu.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak takıma katıldığı günden bu yana sakatlıklar boğuşan ve beklentilerin çok altında kalan Radamel Falcao'yu takımdan göndereceği yönünde haberler çıkan sarı-kırmızılılar için Diego Costa transfer yazılıp çizilirken, dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'in muhabirlerinden Stefano Fusaro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi doğruladı.

Stefano Fusaro Galatasaray resmi hesabını etiketleyerek, Diego Costa yazıp kum saati emojisi ekledi ve bu transferin gerçekleşmesini beklediğine dair tweeti sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sarı-kırmızılı taraftarların bu transfere dair beklentileri de arttı.

Braga, Celta Vigo, Chelsea gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu son olarak forma giydiği Atletico Madrid'de bu sezon 7 maça çıkmış ve sahada kaldığı 102 dakikada 2 gol kaydetmişti.