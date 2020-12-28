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'da yönetimden flaş prim kararı!

Son dakika haberleri... 'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da yönetimin, oyunculara prim verme kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 08:55
Galatasaray'da yönetimden flaş prim kararı!

'in 15. haftasında deplasmanda 'la karşı karşıya gelen , mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

Galatasaray'da yönetimden flaş prim kararı!

Bu sonuçla ligde liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılıların, 29 puanı bulunuyor.

Galatasaray'da yönetimden flaş prim kararı!

maçı sonrası oynayan oynamayan tüm oyuncular soyunma odasında zafer pozu verirken, yönetimin takımı ödüllendirme kararı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da yönetimden flaş prim kararı!

Sabah'ta yer alan habere göre galibiyetinden ötürü futbolculara yaklaşık 1 milyon TL prim verileceği öğrenildi.

Galatasaray'da yönetimden flaş prim kararı!

Ligde lider konumda bulunan , 16. haftada sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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