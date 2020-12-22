İşte Galatasaray - Göztepe maçında muhtemel 11'ler!

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bugün renktaşı Göztepe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip ardından Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı kaybederek büyük bir şok 6 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti. Cimbom, İzmirli renktaşı karşısında galip gelerek yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Karagümrük karşısında kırmızı kart gören Fatih Terim ve Marcao bugün yok.



GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: OKAN, OMAR, LUYINDAMA, DONK, SARACCHI, TAYLAN, BELHANDA, OĞULCAN, FEGHOULI, EMRE KILINÇ, DIAGNE



Göztepe: BALAZS, TITI, MIHOJEVIC, GASSAMA, BUREKOVIC, SONER, GUILHERME, YALÇIN, HALIL, NDIAYE, TRIPIC



CİMBOM ŞAHİN'E EMANET

2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek. Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak. Dün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren ve yenilmelerine rağmen büyük bir kayıpları olmadığını belirten İmparator Terim, "Göztepe karşısında benim için kazanmanızı ve yeni bir sayfa açmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ 57. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 56 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Cimbom, 31 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı. İstanbul'da ise Galatasaray 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

40 YILDIR BERABERLİK ÇIKMADI

İki takım arasında oynanan maçlar son dönemde beraberlikle sonuçlanmıyor. Galatasaray ile Göztepe son 14 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 14 maçta Aslan 12 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.



GÖZTEPE'Yİ VİRÜS VURDU

Galatasaray gibi Göztepe'de de maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. İzmir ekibinde yapılan kontroller sırasında İrfan Can, Kubilay ve Ideye'nin corona virüsü testleri pozitif çıktı. Üç futbolcunun da sağlık durumlarının iyi olduğu ve oyuncuların 10 günlük ev izolasyonuna alındığı bildirildi. Göztepe'de 3 futbolcunun yanı sıra cezalı Murat Paluli ile sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk de yok.



EN SON 1972'DE YENİLDİ

Galatasaray, Göztepe'ye sahasında mağlup olmuyor. Göztepe, İstanbul'daki son galibiyetini 14 Ekim 1972 tarihinde 1-0'lık skorla aldı. Bu maçın ardından oynanan 13 mücadelede İstanbul ekibi 11 kez sahada galip ayrılırken, 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.



1 HAFTADA 3. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, Göztepe mücadelesiyle birlikte 1 haftadaki 3. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak kupada Darıca Gençlerbirliği ile oynadı. Daha sonra 18 Aralık'ta deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Göztepe maçından sonra ise 26 Aralık'ta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.



FALCAO 8 BABEL 6. MAÇINI KAÇIRACAK

Sakatlıkları süren Radamel Falcao üst üste 8, Ryan Babel ise buün arka arkaya 6. resmi maçta takımının yanında olamayacak. İyi bir hazırlık dönemi geçiren ve ligin ilk 6 haftasında maç kaçırmayan Falcao, yaklaşık 1.5 aydır takımla antrenmanlara katılamıyor. Hollanda Milli Takım kampında Kovid- 19 testi pozitif çıkan ve ardından sırt ağrıları olan Babel de bugün yok.