Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli! Yeni yılda hayata geçecek

Pandemi döneminde corona virüsü vakalarından başını kaldıramayan Galatasaray, son olarak Fatih Karagümrük maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.





Sabah'ın haberine göre, sürecin en başında virüse yakalanan Fatih Terim, futbolcuların psikolojisini düşünerek Florya'da gece kampını kaldırdı. Yarın oynanacak Göztepe mücadelesinde de önceki haftalarda olduğu gibi futbolcular maç günü Florya'ya gelecek. Yeni yıldaki hedef ise futbolcuları maç günü Florya yerine Türk Telekom Stadı'nda toplamak.





STATTAKİ ODADAN ISINMAK İÇİN SAHAYA

Aslantepe'de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Stadyuma yapılması planlanan bu proje hayata geçerse, Florya-Seyrantepe arasındaki ulaşım sorunu kalkacak ve maç günleri öğlen Türk Telekom Stadı'na gelecek oyuncular tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek ısınmaya çıkacak.



