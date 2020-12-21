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Galatasaray 'den modeli! Yeni yılda hayata geçecek

Aslantepe’de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Proje hayata geçerse maç günü Stadı’na gelecek oyuncular, tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek sahaya gidip, ısınmaya çıkacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:48
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli! Yeni yılda hayata geçecek

Pandemi döneminde corona virüsü vakalarından başını kaldıramayan Galatasaray, son olarak Fatih Karagümrük maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli! Yeni yılda hayata geçecek

Sabah'ın haberine göre, sürecin en başında virüse yakalanan , futbolcuların psikolojisini düşünerek Florya'da gece kampını kaldırdı. Yarın oynanacak Göztepe mücadelesinde de önceki haftalarda olduğu gibi futbolcular maç günü Florya'ya gelecek. Yeni yıldaki hedef ise futbolcuları maç günü Florya yerine Stadı'nda toplamak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli! Yeni yılda hayata geçecek

STATTAKİ ODADAN ISINMAK İÇİN SAHAYA
Aslantepe'de mini kamp yeri için fizibilite çalışmaları başladı. Stadyuma yapılması planlanan bu proje hayata geçerse, Florya-Seyrantepe arasındaki ulaşım sorunu kalkacak ve maç günleri öğlen Stadı'na gelecek oyuncular tek kişilik odalarında dinlendikten sonra yürüyerek ısınmaya çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir modeli! Yeni yılda hayata geçecek

Bilindiği gibi idmanlarını, kampını ve maçlarını Stadı'nda yapıyor. Başakşehirli oyuncular en konforlu şekilde iç saha maçlarına hazırlanıyorlar. Şimdi de bu anlamda Galatasaray'a örnek oluyorlar.

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