Haberler Galatasaray Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Resmi açıklama...

'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Resmi açıklama...

'da son dakika transfer haberi... Bir yandan gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da Süper Lig'de zirveye çıkmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda kuzey Avrupa'da arayışlar içinde olan Cimbom'un, 2. Lig'inde oynayan 'yu izlediği belirtildi. İşte o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 21:25
Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

Kuzey ülkelerinde oyuncu arayışlarını sürdüren , 2. Lig ekibi Fremad Amager'da forma giyen 'yu takibe aldı. Ancak Galatasaray'a rakip çıktı.

Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

Fremad Amager'in yardımcı antrenörü Timur Daguev, , Rus ekibi CSKA Moskova ve 1. Lig takımı FC Nordsjaelland'ın 20 yaşındaki Ganalı futbolcuyu istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

Timur Daguev "Eylül ayında Skive IK'yı deplasmanda yenerken, iki golü de atmıştı. O maçı CSKA Moskova yetkilileri izledi. İlk temaslar, görüşmeler o sıralarda başladı ama sonra her şey sakinledi.

Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

Sonrasında 'nın en iyi takımı Brondby'yi 2-1 yendiğimi maçta Toku bir gol attı, çılgın performans gösterdi.

Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

O maçı FC Nordsjaelland ve 'ın da takip ettiği söyleniyor. Galatasaray'ın ne kadar istekli olduğunu bilmiyorum ama görünüşe göre Toku basında çok popüler.

Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

Çünkü Türk gazetecilerin telefon numaralarını engellemekten sıkıldım. FC Nordsjaelland, Toku'yu gerçekten istiyor." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

EMMANUEL TOKU KİMDİR?
10 Temmuz 2000 tarihinde Gana'da dünyaya gelen orta saha oyuncusu, 1.73 boyunda ve orta saha mevkiinde forma giyiyor.

Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

Kariyerine Gana takımlarından Cheetah FC'de başlayan Toku, daha sona Boavista B ve ardından BK Fremad Amager'e transfer oldu.

Galatasaray'ın aradığı süper yetenek ortaya çıktı! Hocasından itiraf...

Toku, bu sezon toplam çıktığı 20 müsabakada 9 gol 3 asist üretti.

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