Haberler Galatasaray Levent Şahin: Fatih Terim'in ihraç edilmesi adil değil

: 'in ihraç edilmesi adil değil

'in 13. haftasının açılış mücadelesinde 'e 2-1 mağlup olan , zirve yarışında büyük yara aldı. 'in hakeme gösterdiği tepki sonrası görmesi nedeniyle basın toplantısını gerçekleştiren yardımcı antrenör karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 22:52
Levent Şahin: Fatih Terim'in ihraç edilmesi adil değil

'in 13. haftasında karşısında aldığı 2-1'lik şok yenilgi sonrası, 'in görmesi nedeniyle basın toplantısını gerçekleştiren yardımcı antrenör yaptığı açıklamada Fatih Terim'in oyundan ihraç edilmesinin adil olmadığını belirtti. Şahin açıklamasının devamında "Rakibi tebrik ediyoruz, maç bittikten sonra da başta hocamız olmak üzere teknik ekip ve oyuncular birbirlerini tebrik etti. Tekrar tebrik ediyoruz. İki taraf da oynamayı çok istedi ve arzuluydu ama maalesef hocamız bugün atıldı. Bence diğer kulübelere de bakılmalı, diğer teknik adamlara da bakılmalı, ondan sonra olay değerlendirilmeli. Çok iyi niyetli değildi bu, yaşadığımız olaylar var, bazı söylemler var, çok iyi niyetli değil. Olay da böyle olunca maçın ve sonucun önüne geçen bir hakemle karşılaştık." dedi.

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