Levent Şahin: Fatih Terim'in ihraç edilmesi adil değil

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-1'lik şok yenilgi sonrası, Fatih Terim'in kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısını gerçekleştiren yardımcı antrenör Levent Şahin yaptığı açıklamada Fatih Terim'in oyundan ihraç edilmesinin adil olmadığını belirtti. Şahin açıklamasının devamında "Rakibi tebrik ediyoruz, maç bittikten sonra da başta hocamız olmak üzere teknik ekip ve oyuncular birbirlerini tebrik etti. Tekrar tebrik ediyoruz. İki taraf da oynamayı çok istedi ve arzuluydu ama maalesef hocamız bugün atıldı. Bence diğer kulübelere de bakılmalı, diğer teknik adamlara da bakılmalı, ondan sonra olay değerlendirilmeli. Çok iyi niyetli değildi bu, yaşadığımız olaylar var, bazı söylemler var, çok iyi niyetli değil. Olay da böyle olunca maçın ve sonucun önüne geçen bir hakemle karşılaştık." dedi.