Haberler Galatasaray Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim kırmızı kart gördü!

Karagümrük - maçında gördü!

'in 13. haftasının açılış maçında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın 69. dakikada maçın hakemi 'na gösterdiği yoğun tepki sebebiyle direkt olarak kırmızı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kırmızı kartın ardından çılgına dönen Terim, maçın hakemine ağır sözler sarf etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 20:33 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:34
Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim kırmızı kart gördü!

'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan 'da Teknik Direktör gördü. Mücadelenin 69. dakikasında Oğulcan Çağlayan'a yapılan müdahale sonrasında maçında hakemi oyunu devam ettirdi. Bu kararının ardından itiraz eden Arda Turan'a sarı kart gösterdi. Bunun ardından Fatih Terim, Öğretmenoğlu'na itirazlarda bulundu ve "Sen nasıl hakemsin" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra Mustafa Öğretmenoğlu, deneyimli teknik adama kırmızı kart göstererek oyuna dışına gönderdi.

TERİM'DEN AĞIR SÖZLER!
Fatih Terim daha sonra tepkisine devam ederek, "Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen anca bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkese Fatih hocayı attım diye terbiyesiz, ahlaksız" diyerek dışarı çıktı.

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