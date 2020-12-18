Haberler Galatasaray Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon...

- maçında gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon...

'in 13. hafta açılış karşılaşmasında oynanan - mücadelesinde ev sahibi ekibin karşılaşmanın 12. dakikasında kaydettiği gol VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 19:57 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 20:16
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçında gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon...

'de 13. haftanın açılış karşılaşmasında 'ı ağırlayan 'ün 12. dakikada kaydettiği gol gerçekleştirilen VAR incelemesi sonrası geçersiz sayılmıştı.

Hızlı başlayan karşılaşmanın henüz başında kullanılan köşe vuruşu sonrası Karagümrük'te Balkovec'in vuruşu sonrası sarı-kırmızılı oyunculara da çarpan top kale önünde bulunan Koray Altınay tarafından ağlara gönderildi. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu başta golü verirken VAR odasında bulunan hakemler Zorbay Küçük ve Kerem Ersoy'un uyarısı sonrasın Koray'ın ofsayt pozisyonunda bulunduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

BİZE ULAŞIN