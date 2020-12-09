Cimbom'da harekat başlıyor! 4 ayrılık 4 transfer

Galatasaray yine hareketli bir ara transfer dönemi geçirecek gibi görünüyor. Önceki yıllarda ara transferde aldığı oyuncularla başarıya koşan sarı-kırmızılı ekip yine hazır ve takıma maksimum fayda sağlayacak takviyeler arayışında...

Nitekim teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrasında, "Ocak ayı bizim için stratejik. Bunu yine iyi kullanmayı düşünüyoruz. Başkanımız, yöneticiler ve teknik heyetle görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var" ifadesini kullanarak takviye için çalışmaya başladıklarını ortaya koydu.

Basın toplantısında kiralık oyuncuya 1.5 yıllık olmadığı sürece sıcak bakmadığını kaydeden Fatih Terim, sezon başında olduğu gibi maliyeti düşük, sözleşmesinin sonuna gelmiş isimler istiyor.

KENAN KARAMAN, ADİL DEMİRBAĞ, ALİ AKMAN VE SERI... Transfer listesini de genel hatlarıyla netleştiren başarılı teknik adamın gözdeleri arasında, Fortuna Düsseldorf'dan Kenan Karaman, Bursaspor'dan Ali Akman, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Fulham'dan Jean Michael Seri'nin bulunduğu öğrenildi. Devre arasında bir an önce takıma katılmaları için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

KİMLER SATILACAK?

Terım, yine Hatay maçının ardından, "Bazı değişiklikler yapabiliriz. Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz" diyerek bazı oyuncular ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi.

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao'ya talipler olduğu biliniyor. Ayrıca sözleşmesinin sonuna gelen Younes Belhanda ile sık sakatlanması nedeniyle Radamel Falcao da isteyen kulüp çıkarsa gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında.

MARCAO İÇİN GÖNÜLSÜZ

Marcao ve Luyindama, İngiliz, Fransız ve İtalyan takımlarıyla sıkça anılırken Fatih Terim, iki oyuncu arasında Marcao'nun kalmasını daha çok istiyor. Çünkü Brezilyalı, takımın pas bağlantılarının merkezinde yer alıyor.