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Kerem’den örnek gol

'ın gelecek vadeden yıldız adayı , 'a kariyerindeki ilk golünü attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 20:03 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Kerem’den örnek gol

'ın gelecek vadeden yıldız adayı , 'a kariyerindeki ilk golünü attı. pozisyonda defansa yardım etti. Adam eksiltti. Oldukça süratli bir şekilde top taşımayı başardı. Pas verip hareketlendi. Tek vuruşta golü yaptı. Galatasaray yarısı sahasının ilk metrelerinde topu kapan Kerem, 74 metrelik bir koşu yaptı. Bu sırada 4 kez topu al ver yaptı. 12.75'nci saniyede topu Hatayspor ağlarına göndermeyi başardı. Golünün geçerli sayılmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcu, maçtan sonra, "Benim için rüya gibi bir akşamdı" dedi.

TAKIMIN MASKOTU OLDU
karşısında 88'de oyuna dahil olan Kerem, 90+3'te ağları havalandırırken golü VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Sahadaki bekleyiş sırasında takım arkadaşları Kerem'e tam destek verirken ardından da büyük sevinç yaşandı.

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