Kerem’den örnek gol

Galatasaray'ın gelecek vadeden yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor'a kariyerindeki ilk golünü attı. pozisyonda defansa yardım etti. Adam eksiltti. Oldukça süratli bir şekilde top taşımayı başardı. Pas verip hareketlendi. Tek vuruşta golü yaptı. Galatasaray yarısı sahasının ilk metrelerinde topu kapan Kerem, 74 metrelik bir koşu yaptı. Bu sırada 4 kez topu al ver yaptı. 12.75'nci saniyede topu Hatayspor ağlarına göndermeyi başardı. Golünün geçerli sayılmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcu, maçtan sonra, "Benim için rüya gibi bir akşamdı" dedi.

TAKIMIN MASKOTU OLDU

Hatay karşısında 88'de oyuna dahil olan Kerem, 90+3'te ağları havalandırırken golü VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı. Sahadaki bekleyiş sırasında takım arkadaşları Kerem'e tam destek verirken ardından da büyük sevinç yaşandı.