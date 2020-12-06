Marcao da sınıra geldi!

Hatay maçı öncesinde Taylan, Belhanda ve Luyindama sarı kart sınırında bulunuyordu. Dün bu isimlere Marcao da eklendi. 59. dakikada bu sezonki 3. sarı kartını gördü. Brezilyalı savunmacı, gelecek hafta Karagümrük maçında kart görürse Göztepe sınavında olmayacak.

HOCAMIZ BİZİ İYİ ÇALIŞTIRIYOR

Marcao şöyle konuştu: Defans bloğunun bir üyesi olarak gol yememiş olmaktan ötürü mutlu oldum. Hocamız da bizi defansif açıdan çok çalıştırıyor. Takım savunması olarak daha da üzerine koyuyoruz. Kaliteli bir takımız. Pozisyon geliyor, atıyoruz. Savunmada da böyle olmamız beni çok mutlu etti. Hocam benimle her gün ilgileniyor. Gelişmeme katkı sağladı.