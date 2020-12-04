Yıldızları söndü!

G.Saray’da başarılı performans sergileyen Seri ve Lemina, İngiltere’de dibe vurdu...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:17Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Geçen sezon Galatasaray'ın orta sahasında etkili bir futbol ortaya koyan Michael Jean Seri ve Mario Lemina devamını getiremedi. Fulham'a dönen Seri, Premier Lig kadrosuna alınmadı ve rezerv takımında da oynatılmıyor. En son 1 Ekim'de oynanan EFL Kupası'nda Brentfor maçında sahaya çıktı. Zaten bu maç liglerin başladığı Eylül ayından beri oynadığı iki maçtan birisi... Lemina ise Fulham'a kiralık getti. Geride kalan 10 haftada hiç 90 dakika oynayamadı. 4 maçı farklı sakatlıklar yüzünden kaçırdı. Aşil tendonunda sorunlar olduğu için Fulham, Lemina'dan hiç verim alamadı.