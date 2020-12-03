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Eve dönüş operasyonu! 3 yıldızın da gönlü 'da

Son dakika haberi: 'de aldığı galibiyetlerle moral tazeleyen ve şampiyonluğu göğülemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Üç isim, sarı-kırmızılı kulübe dönmek için her yolu deniyor. Ara transferde takviye yapmaya hazırlanan G.Saray da boş değil... Özellikle o isim liste başında. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:19 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 07:08
Eve dönüş operasyonu! 3 yıldızın da gönlü Galatasaray'da

ile 3 eski oyuncusunun yolları bir kez daha kesişti. Sarı-kırmızılı takım, Monaco'dan Henry Onyekuru, Al İttihad'tan Garry Rodrigues ve Fulham'dan Jean Michael Seri ile yeniden ve ciddi şekilde anılmaya başladı.

Eve dönüş operasyonu! 3 yıldızın da gönlü Galatasaray'da

Monaco ile 4 maça çıktıktan sonra kadro dışı bırakılan Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma dönmek için can atıyor. Sarı-kırmızılı takım, piyasa değeri 6 milyon Euro'ya kadar gerileyen Nijeryalı oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planlıyor.

Eve dönüş operasyonu! 3 yıldızın da gönlü Galatasaray'da

İKİSİNDEN BİRİ
Diğer eski Galatasaraylı Rodrigues de sarı-kırmızılı takıma dönmek istediğini Galatasaraylı yöneticilere bildirdi. Mustafa Cengiz ve yönetimi, Fenerbahçe'de yapamayan Rodrigues için devre arasında Al İttihad ile masaya oturacak.

Eve dönüş operasyonu! 3 yıldızın da gönlü Galatasaray'da

Onyekuru ve Rodrigues arasında maliyetlerine göre bir tercih yapılacak. İkisi birlikte alınmayacak. Fulham'ın Premier Lig kadrosuna bildirmediği Seri de İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldı. Seri, 'regista' isteyen Terim'in gözdesi...


Eve dönüş operasyonu! 3 yıldızın da gönlü Galatasaray'da

Onyekuru Monaco'da 4 maçta forma giydi, 1 asist yaptı. Rodrigues İttihat'ta 5 maça çıktı, 2 gol, 1 asistle oynadı. Seri ise Fulham'da yalnızca iki maçta görev aldı. 'ın gündemindeki Onyekuru, Fenerbahçe'yle de anılıyor.

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