Galatasaray transferde Avrupa'yı sallayan o ismin peşine düştü!

Galatasaray ara transfer sezonu için vites yükseltti... Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda gündem kadroya dahil edilecek yeni isimler oldu.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcu için ödenen yüksek bonservis rakamları nedeniyle şu an için transfer mümkün gözükmüyor ancak Cimbom'un bir planı daha var.

KİRALIK FORMÜLÜ

Öte yandan Galatasaray, büyük beklentilerle transferi gerçekleşen ancak bir türlü isteneni veremeyen Nabil Fekir için kiralık opsiyonunu deneyecek. Aktarılan bilgilere göre Aslan, Fekir'in kiralanması için ilk temaslara başladı bile.

BETIS ÇEKİMSER

Real Betis'in ise, 2019'da 20 milyon euro ödediği oyuncu için yatırımının karşılığını almak istediği ve bu aşamada kiralama opsiyonuna sıcak bakmadığı vurgulandı.

