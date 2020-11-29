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transferde Avrupa'yı sallayan o ismin peşine düştü!

'da son dakika haberi... Ara transfer sezonunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi planlayan Cimbom'un, bir dönem Avrupa transfer piyasasını sallayan 'in peşinde olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Galatasaray, yıldız 10 numara için girişimlerde bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 18:13
Galatasaray transferde Avrupa'yı sallayan o ismin peşine düştü!

ara sezonu için vites yükseltti... Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda gündem kadroya dahil edilecek yeni isimler oldu.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcu için ödenen yüksek bonservis rakamları nedeniyle şu an için transfer mümkün gözükmüyor ancak Cimbom'un bir planı daha var.

KİRALIK FORMÜLÜ
Öte yandan Galatasaray, büyük beklentilerle transferi gerçekleşen ancak bir türlü isteneni veremeyen için kiralık opsiyonunu deneyecek. Aktarılan bilgilere göre Aslan, Fekir'in kiralanması için ilk temaslara başladı bile.

BETIS ÇEKİMSER
Real Betis'in ise, 2019'da 20 milyon euro ödediği oyuncu için yatırımının karşılığını almak istediği ve bu aşamada kiralama opsiyonuna sıcak bakmadığı vurgulandı.

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