Haberler Galatasaray Galatasaray duyurdu! İşte Falcao ve Saracchi'nin son durumu

duyurdu! İşte Falcao ve Saracchi'nin son durumu

'in 11. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan 'da sakatlıkları bulunan ile , özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 15:38
Galatasaray duyurdu! İşte Falcao ve Saracchi'nin son durumu

, 'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

ve 'nun tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen 'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Aralık Salı günü devam edecek.

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