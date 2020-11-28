Süper Lig 'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde 12 puanla 9'uncu sırada yer alan Çaykur Rizespor, rakibinin önemli oyuncularının yokluğunu da iyi değerlendirmek istiyor. Sahasında oynamanın avantajını iyi kullanarak Galatasaray'ı evine eli boş göndermekte kararlı olan yeşil-mavili ekipte koronavirüs tedavisi biten ve tamamen hazır hale gelen Fransız golcü Loic Remy'in ilk 11'de oynayacak olması teknik heyeti sevindiriyor. Golcü oyuncu teknik direktör Stjepan Tomas'ın rakibine karşı bu maçtaki en önemli kozu olacak.

GALATASARAY KARŞISINDA EN ÖNEMLİ KOZ OLACAK!

Takımının Uşakspor ile oynadığı karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan Polonyalı futbolcu, aynı zaman da 1 de penaltı yaptırarak galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Gösterdiği performansla Rizespor'un kendisinden beklediği işlere imza atan Michalak, Galatasaray karşılaşması öncesinde yüzleri güldürdü.

6-0'lık Uşakspor mücadelesinde 3 gole direkt etki eden Michalak, hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak olan lig mücadelesinde hocasının en büyük silahlarından biri olacak. Geçtiğimiz sezon ligin en hızlı 3 futbolcusundan birisi olarak gösterilen Michalak, sol kanattaki performansıyla sezon başında birçok ekibin gündemine girmiş ve Rizespor'a imza atmıştı. Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas da, özellikle hızından dolayı Galatasaray mücadelesinde Michalak'ı 11'de tercih edebilir. Savunma arkasına atılan toplarda hızını iyi kullanarak pozisyon üreten Polonyalı oyuncu, takımının önümüzdeki haftalarda en önemli kozlarından birisi olacak.