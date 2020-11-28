Rizespor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den Diagne yorumu! "Gol atmaması bizim için sürpriz olur"

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.



İşte Terim'in açıklamaları:

Geçen hafta 45 vardı, bu hafta 93 var. Genciyle, sonradan gireniyle, oynayanıyla... Oyuncularım tebriği hak ediyor. Maçtan önce de söylemiştim. Geçen haftaki mükemmel oyun için aldıkları övgü azdı. Umarım yiğidin hakkını yiğide verirler.



Başından sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp, onun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum bugün.



Diagne zaten golcü bir oyuncu. Atmaması bizim için sürpriz olur. İlk yarı kaleciye çarpan toplar oldu ama iyi bir geri dönüş oldu. Memnunum.