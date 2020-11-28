Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 10. haftasında , 'nda 'ı konuk etti. Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılıların 3 golünü atarken, skoru belirleyen gol 'dan geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:04
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak ile 1-1 berabere kalan ve 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ile 6 maçtır yenilmeyen Rizespor kozlarını paylaştı. Çaykur 'nda oynanan mücadele konuk ekip Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesi 45+2. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı vuruşuyla açılırken, 52 ve 79. dakikalarda tekrar sahneye çıkarak 3. gol kaydetti, mücadelenin 86. dakikasında ise maçın skorunu belirledi. Öte yandan Fernando Boldrin 77. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Galatasaray puanını 20'ye yükseltirken, 10. hafta sonunda 12 puanda kalmış oldu.

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