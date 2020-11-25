Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş seçim sözleri! Tarih verdi

Düzenlenen basın lansmanında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in sözleri...



"Her eleştiriye saygım var. Allah için yahu. Önde emsal var. 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. 3-4 günümüz vardı. 31 Ocak'ta da ara transfer kapandı. Çok önemli, çok istiyorduk hocanın onayıyla Nagatomo'yu aldık. Badou Ndiaye'yi yolladık. 3 günde yahu."



"Seçimden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor, 5 gün var transfere. 5 Ocak'ta 31 Ocak 2021'de biten bir süreç, cennet üff! Ara transfer zaten. 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Daha geniş bir fırsat verdik. Seçim kararı ilan ettiğimiz süreçten aralıka kadar olan süreç hariç. Durum bu."



"Baskın seçim diyorlar. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Bir önceki yönetim bize 20 gün verdi ya. Tuz da bozuluyor, anomi diye bir şey var. Otoritenin dediklerine inanmamak, güvensizlik ve bir anlamda anarşi. Biz başvurduk dedik, cevabı 1 ay sonra geldi. Başvurduğumuza inanmadılar. Hem mali genel kurul istedik. Ağır tüzük ihlali yaptılar. Denetleme raporu okunmadı Divan'da."



"İçişleri'nden cevap geldi. Geniş katılımlılara pandemi nedeniyle izin verilemeyeceğini söylediler. Fenerbahçe, Galatasaray, Esnaf Sanatkarlar gibi... Yasal süreçler sonuna kadar siz denetleme yapabilirsiniz dendi. Uluslararası şirketler bizi denetliyor. Bir de vicdanımız, ahlakımız, sütümüz denetliyor."



"O kadar çok istediler ki, bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Ben geçirilen hastalıklar, darbeler arasında tekim. Aynı anda 4 ayrı organdan ameliyat yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Kalbim Galatasaray ile devam ediyor. Akıl zaten yok."

"BİZ BASKIN SEÇİM YAPMADIK"

"Anomiye düşmeyelim. Galatasaray başkanları yalan söylemez. Beyaz yalan olabilir. Evliler daha iyi bilir. Biz baskın seçim yapmadık. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Saat sektirmediler. Doğru mu! Bundan rahatsız değilim. Rekabet ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlü olursunuz. İpek kozadan çıkar gibi ipeği örersiniz. Hepsi Galatasaray için var. Etik diyenler etiket için çıkmasınlar."



"İZİN VERİLDİĞİNDE SEÇİM OLACAK"

"İzin verildiğinde elbet seçim olacak. Bu pandemi ilainihaye gitmeyecek. Enseyi karartmayın. Moral bozmayın. Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Biz anayasa fırlatmalar, krizler gördük. Yüzde 700 faizler, yıkılan dev şirketler gördük. Çok dinamik bir toplumuz. Dinamik süreçler yaşıyoruz."

"EN BÜYÜK DAYANIŞMA GÜCÜ GALATASARAY'DIR"

"Beşiktaş maçı öncesi demişim, 1 yılda sürer. Ebola 4 yılda bulunmuş. İnsanlık üst üste çalışıyor. Bunun da üstesinden gelinecektir. Ben Galatasaraylılara, milletimize sabır diliyorum. Sabır ve mücadele! 3-4 ay içinde pandeminin hakkından geleceğimize inanıyorum. Rakipler alınmasın, Türkiye'nin en büyük sivil dayanışma gücü Galatasaray'dır. Bizim taraftarımız, büyük bir taraftardır."



"KARARI 20 GÜN KALA VERİRİM"

Resmi başvurumuş yaptık İçişleri Bakanlığ'na, bekliyoruz. Laf olsun diye başvuru yapmayız. İnanmadığımız hiçbir işe de girmedik. Benim aday olup olmama sürecim devam ediyor. Şimdi tedaviye gideceğim. Bu bir süreç. Ben yararlı olacağıma inanmasam olmam. Ben başkan olmasam da Galatasaray'ın askeriyim. 1987'de İstanbul'a geldim. O günden beri, çocukluğumdan beri Galatasaray'ın içindeyim. Kararımı 20 gün kala vereceğim. 16'sından 20 gün geriye alırsak 4 Aralık oluyor. Başvurup vurmayacağım belli olur.



CENGİZ'DEN HAKEM AÇIKLAMASI!

"Biz her zaman genç hakemlerden yana olduk. Hocamız süre konusunda haklı. Maçtan çıkıyor. Türkiye'de özellikle maçı güzelleştirmeye çalışanlara destek olunması gerekiyor. Bu bir temaşa sanatı. Futbol niye futbol. 23 şut atarsın, kaleciyi sakatlarsın şutlardan, gol atamazsın. Bu oluyor. 1 şut atar, gol olur. Bu futbolun güzelliği. Bizi tabii ki üzüyor, kahrediyor. Hocamızı da üzüyor. Biz de istiyoruz ki son dilimine kadar zamanın, hakça olanın, kullanalaım. Bazen olmuyor. Bazen 6 saniye bize işliyor, başka takımlara işlemiyor. Aynı hakem bir de, başka hakem değil. Bazı hakem uzatıyor da uzatıyor."