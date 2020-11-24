Haberler Galatasaray Porto'nun Galatasaray'ın da istediği Hulk için yapacağı teklif belli oldu!

'nun 'ın da istediği için yapacağı teklif belli oldu!

Son dakika haberleri... ekibi Shanghai ile sözleşmesini uzatmayacağını ve kariyerine üst seviyede devam etmek istediğini açıklayan Brezilyalı golcü için eski takımı 'nun önerdiği maaş ortaya çıktı. Tecrübeli isimle Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 10:51
Porto'nun Galatasaray'ın da istediği Hulk için yapacağı teklif belli oldu!

'deki kariyeri gelecek ay sona erecek olan Brezilyalı futbolcu , sözleşmesini uzatmayarak üst düzey bir kulüpte forma giymek istediğini açıklamıştı. Adı 'la da anılan golcü oyuncu için ilk teklif, eski takımı 'dan geldi.

İlk olarak Portekiz ekibinin yıllık 1.5 milyon euro'luk maaş teklifini kabul etmeyen Hulk için ikinci teklif yapıldı. ESPN'in edisyonunda yer alan habere göre 2009-2012 yıllarında formasını giyen eski yıldızını mutlaka etmek isteyen Porto, bu kez yıllık 2.5 milyon euro önerecek.

Aynı haberde bir MLS takımının yıllık 4.2 milyon euro önerdiği bilgisi de paylaşılırken, adı açıklanmayan bir Arap kulübü ile Zenit'in de Hulk'u listesine aldığı kaydedildi. Oyuncunun tercihinin ise Brezilya da Portekiz olmasının beklendiği ifade ediliyor.


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