İşte Galatasaray - Kayserispor maçında muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, yarın kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Sarı-kırmızılılarda milli arada 4 futbolcu sakatlanırken, 5 oyuncu da korona virüse yakalandı. Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao sakatlık yaşadı. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Belhanda ve Okan Kocuk'un ise corona virüsü testi pozitif çıktı.



GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: FATİH ÖZTÜRK, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, EMRE AKBABA, EMRE KILINÇ, ÖMER BAYRAM, FEGHOULI, DIAGNE.

KAYSERİSPOR: LUNG, LOPES, SAPUNARU, KOLOVETSIOS, BEHICH, CAMPANHARO, ACKAH, LENNON, FERNANDES, HASAN, ALIBEC



49. RANDEVU

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 31 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ise 3 defa rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 108 golüne, Kayseri temsilcisi 37 golle yanıt verdi.



TAYLAN SINIRDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Kayserispor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Belhanda bugün yok. Taylan sarı kart görmesi halinde deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.



EVİNDE 5 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.



TERİM: 7 AYBABA: 1

Fatih Terim ile Samet Aybaba bugün 13. kez rakip olacak. Geride kalan 12 maçta Terim'in Aybaba'ya 7-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 4 maç da berabere sona erdi. Bu maçlarda Fatih Terim Galatasaray'ın başında olurken, Samet Aybaba ise MKE Ankaragücü, Vanspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Sivasspor ve Bursaspor ile sahaya çıktı.



AYBABA'NIN İLK MAÇI

Hes Kablo Kayserispor, yeni teknik direktörüyle birlikte ilk maçında puan veya puanlar almak istiyor. Ligde oynadığı 7 maçta 5 kez yenilen ve sadece 2 galibiyet alabilen Kayseri, Bayram Bektaş ile yollarını ayırmış ve yerine Samet Aybaba'yı getirmişti.



KAYSERİ'DE 3 EKSİK

Hes Kablo Kayserispor'da da Galatasaray maçı öncesi 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamayacak.