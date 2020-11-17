Haberler Galatasaray Taylan çanak çömlek yaptı

Taylan çanak çömlek yaptı

'un parlayan yıldızı milli arada verilen 3 günlük tatilde 'ya gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Taylan çanak çömlek yaptı

'un parlayan yıldızı milli arada verilen 3 günlük tatilde 'ya gitti. Sosyal medya hesabından çanak atölyesinde çanak yaptığı görüntüleri paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar fotoğrafı beğenerek, Taylan'ın bu konuda da çok başarılı olduğunu yazdılar.

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