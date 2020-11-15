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'ın yıldızı 'de corona virüsü şüphesi! kadrosundan çıkarıldı

'ın Hollandalı yıldızı , corona virüsü semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle ülkesinin kadrosundan çıkarıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, Babel'in "önlem amaçlı" kadrodan çıkarıldığı ve herhangi bir risk alınmadığı kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 21:18
Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'de corona virüsü şüphesi! Milli takım kadrosundan çıkarıldı

'da son haftaların formda ismi , corona virüsü şüphesi nedeniyle kadrosundan çıkarıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu, 3 testinden negatif sonuç alınan Ryan Babel'in corona virüsü semptomlarına benzer şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun "önlem amaçlı" kadrodan çıkarıldığı ve herhangi bir risk alınmadığı kaydedildi.

maçı kadrosunda yer almayan Babel, Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Polonya ile oynayacağı mücadelede de forma giyemeyecek.

Galatasaray'da daha önce milli arada Norveç Milli Takımı'na giden Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.


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